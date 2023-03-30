تريّث في استدعاء سلامة.. ولجنة خبراء للتدقيق بالملف!

يبدو أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، غير مستعجل في تحديد موعد لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الملف المالي، الذي ادّعت فيه النيابة العامة في بيروت عليه وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، بانتظار استكمال دراسة الملف وفهم الأمور التقنية فيه.

وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن القاضي أبو سمرا عيّن لجنة مؤلفة من 3 خبراء محاسبة وتدقيق مالي، وكلّفها دراسة بعض المستندات الموجودة في الملف، وشرح المصطلحات التي لا يفهم معناها إلا المختصون بالموضوع المالي والمصرفي، وإعطاء تفسيرات واضحة لها».

وأشار المصدر إلى أن أبو سمرا «اجتمع أكثر من مرة مع الخبراء وناقش معهم في الأوراق والمستندات، وطلب منهم شرحًا مفصلًا بشأنها، مع إمكانية تقديم تقرير مكتوب ليكون على بينة من هذه الأمور خلال مرحلة البدء بالاستجواب».

وأكد المصدر القضائي أن قاضي التحقيق «يتريث في تحديد موعد لاستدعاء سلامة، إلى حين تسلمه تقرير الخبراء، الذين قد يستعين بهم ليكونوا حاضرين خلال جلسات الاستجواب لتقديم الإيضاحات المطلوبة عند الاقتضاء».

إلى ذلك، التقى القاضي شربل أبو سمرا، وفدًا من السفارة الفرنسية في بيروت، وأطلعه على المراحل التي قطعها لتنفيذ استنابة للقضاء الفرنسي، تتعلق بالملف القضائي العائد لسلامة في فرنسا». وأوضح المصدر القضائي أنّ «هذه الاستنابة منفصلة عن المهمة التي نفذتها القاضية الفرنسية أود بوريزي في بيروت قبل أسبوعين بالاشتراك مع فرق قضائية من ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ».

هذا ولم يحدد المصدر ما إذا كانت هذه الاستنابة تشكل بديلًا عن جلسة التحقيق التي ستعقدها بوريزي في باريس منتصف شهر أيار المقبل، وأبلغت القضاء اللبناني أنها بصدد استدعاء سلامة للمثول أمامها في باريس.

إلى ذلك، لم تتسلم النيابة العامة التمييزية حتى أمس، من القاضي أبو سمرا، محاضر جلسات الاستجواب التي خضع لها سلامة أمام الوفود القضائية الأوروبية على مدى يومين، وقالت مصادر مطلعة أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «وفور تسلمه هذه المحاضر سيرسلها بالطرق الديبلوماسية إلى البلاد المعنية».