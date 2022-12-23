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تصاعد "مريب" للدولار على وقع "غيبوبة" سياسيّة داخليّة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 12:18 مساءً
لا مبادرات لحلّ الأزمة اللبنانية

لا مبادرات لحلّ الأزمة اللبنانية

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عشية عيد الميلاد وبدء الأسبوع الأخير من السنة 2022، غلبت على المشهد الداخلي غيبوبة سياسية، يبدو واضحًا أنها ليست مرشحة “للإنعاش” قريبًا، ما دامت أزمة الفراغ الرئاسي تراوح مكانها ولا أفق جديًا أو ثابتًا لإمكان الخروج منها في المدى المنظور.

فعلى رغم كل ما يتردد عن تحركات خارجيّة معينة مخصصة للأزمة اللبنانية، لم تتبلور واقعيًا أي معطيات جادة في شأن مبادرات مزعومة جديدة. كما أن الزيارة التي قام بها أمس إلى بيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لم تعكس وجود أي تحرك أو مبادرة عربية حيال الأزمة الرئاسية خلافصا لما تردد.

لذا، تبدو الساحة الداخلية متروكة لهموم الأزمات الاجتماعية المفتوحة على مزيد من التداعيات السلبية لتفلت سعر الدولار في السوق السوداء وسط تصاعد الاستغراب، بل الريبة حيال غياب أيّ تحرك فعال للجم القفزات المطردة التي تشتعل على وقعها أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية والمحروقات، ولا من صوت أو موقف أو إجراء تتخذه السلطات المصرفية والسياسية المعنية.

وما يزيد الغرابة أنّ أي جهة معنية لم تصدر أي توضيح نفيًا أو تاكيدًا للتقارير التي تتكاثر حيال تهريب كميات كبيرة من الدولار من لبنان إلى سوريا.

 

    المصدر :
  • النهار

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