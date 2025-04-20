تصعيد "الحزب" لا يُعيق مسار حصر السلاح.. وهذا هو الحلّ!

لا تنظر الرئاسة اللبنانية ولا رئاسة الحكومة إلى المواقف الحادة في الأيام الأخيرة من قبل مسؤولي «حزب الله» المتمسكة برفض نزع السلاح، على أنها عائق أمام الجهود المبذولة لتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار، بما فيه القرار 1701 الذي سبق أن وافق عليه «حزب الله» لوقف الحرب الأخيرة، وعلى رأسه حصر السلاح بيد الدولة.

ورغم التهديدات المتتالية من قبل الحزب والتي كان آخرها ما صدر على لسان أمينه العام نعيم قاسم، التي وصلت إلى حد القول: «سنواجه من يعمل على نزع سلاحنا كما واجهنا إسرائيل»، تكتفي مصادر رئاسة الحكومة بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أن الحكومة ماضية في تطبيق البيان الوزاري وما يتوجب لحصر السلاح بيد الدولة، وصولاً لبسط سيطرتها على كامل أراضيها».

من جهتها، تضع مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية كلام قاسم في خانة المواقف المتضاربة، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أحد هدد بنزع السلاح بالقوة، وأن كل الأمور ستحل بالحوار الذي أبدى قاسم بنفسه جهوزية الحزب بشأنه، مع مطالبته بعدم الضغط عليهم في الوقت الحالي».

وفيما ترى المصادر اللهجة التصعيدية التي اتسمت بها كلمة قاسم موجهةً بشكل أساسي إلى بيئته في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة إلى الحزب، تشير إلى أنه «لم يتحدث بسلبية عن الحوار مع الرئيس جوزيف عون، وكذلك عن الجيش اللبناني ودوره، وإن كان رفض تحديد مواعيد نزع السلاح»، وذلك بقوله: «فخامة الرئيس هو المعني الأول ليحدد ‏آلية الحوار وبدء الحوار، ونحن مستعدون في الوقت المناسب أن نشارك في هذا الأمر»، وقال: «نحن متفاهمون ومتعاونون مع الجيش… نحن والجيش في الخندق الواحد ضد ‏إسرائيل».

من هنا تؤكد المصادر «أن التواصل سيستكمل رغم كل شيء؛ لأن من مصلحة الحزب قبل أي طرف آخر أن تتسم هذه المرحلة بالهدوء»، مضيفة: «الأمور تسير بالحوار والدبلوماسية التي لا بد أنها تأخذ بعض الوقت، وهو ما لم يرفضه قاسم بكلامه».

وتتحدث المصادر عن رسالة وجهها قاسم إلى الخارج، لا سيما أن كلامه أتى في ظل المفاوضات الإيرانية – الأميركية، «وبالتالي هي موجهة إلى طهران بأن سلاحنا ورقة يمكن الاستفادة منها، وللأميركيين بأنهم يرفضون ضغوطهم، بالقول: من واجه إسرائيل ‏يواجه كل من يكون وراء إسرائيل ومع إسرائيل».

ردود فعل لبنانية رافضة… والسفير الإيراني: نزع السلاح مؤامرة

في غضون ذلك، لاقت مواقف قاسم معطوفة على حملة التجييش التي بدأها الحزب منذ مطلع الأسبوع، موجة من ردود الفعل اللبنانية الرافضة «لمنطق المكابرة والعناد الذي ينتهجه (حزب الله)».

كما دخلت الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس على خط الردود على خطاب قاسم، مستخدمةً عبارة «تثاؤب» في ردّها عبر حسابها على «إكس»، حيث أعادت نشر مقطع من تصريحات قاسم، قال فيه: «لن نسمح لأحد بنزع سلاح (حزب الله) وسنواجه من يسعى لذلك».

وكان لافتاً موقف السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، عبر تدوينة على منصة «إكس»، حيث قال: «مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول. فبينما تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع الدول من تسليح وتعزيز جيوشها، وتضغط على دول أخرى بحجج مختلفة لتقليص أو تدمير ترساناتها».

وأشار أماني إلى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك خطورة هذه المؤامرة وتهديدها لأمن شعوب المنطقة»، مؤكداً: «نحن نحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. الحفاظ على الردع هو خط الدفاع الأول للسيادة والاستقلال ولا ينبغي تعريضه للخطر».

وفي حين دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في رسالة عيد الفصح إلى وقف الحروب قائلاً: «كفى حروباً، كفى تصنيع أسلحة والمتاجرة بها، فالعالم بحاجة إلى خبز لا إلى سلاح»، رد رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان مباشرة على تصعيد مسؤولي الحزب بالقول: «لا للتهديدات بقطع الأيدي، لا للتلميح بالحرب الأهلية، لا للكلام على ضعف الجيش، لا للكلام عن بأس المقاومة، لا للاحتفاظ بالسلاح في الجنوب والجبل والبقاع والشمال وبيروت في غير يد الدولة. لماذا؟ لأن دون ذلك لن تقوم الدولة والمؤسسات، ولن ينهض اقتصاد، ولن نستعيد صداقة الدول الشقيقة والمجتمع الدولي».

وفي السياق نفسه، توجّه النائب أشرف ريفي إلى قيادة الحزب عبر «إكس» بالقول: «لم يتعظ ما تبقى من قيادة (حزب الله) من دروس النكبة التي تسبب بها حزبهم، وها هم يندفعون بتهور متمسكين بالسلاح لمصلحة طهران التي تفاوض أميركا بدماء اللبنانيين. يبدو أن هؤلاء فقدوا الحد الأدنى من الحكمة والقدرة على تحكيم العقل؟!».

وتوجه ريفي لـ«حزب الله» قائلاً: «اللبنانيون لن يسمحوا لكم بأن تقودوهم رغماً عنهم إلى المغامرة والانتحار مجدداً. السلاح سيتم تسليمه ونزعه عاجلاً أم آجلاً، فالتاريخ لا يعود إلى الوراء».

بدوره، قال رئيس حزب «القوّات اللبنانية»، سمير جعجع: «يصرّ البعض في الأيام الأخيرة على العودة إلى منطق التهديد والوعيد والأيادي التي ستُقطع. هذا ليس منطق الدولة، ولا منطق الديمقراطية، ويجافي تماماً منطق السلم الأهلي. على أصحاب هذا المنطق أن يكفوا عن استعماله ويكتفوا بما ألحقوه بالبلاد والعباد من مآسٍ وأضرار، ويتركوا الحكم الجديد ينتشل البلاد من المأساة التي أوصله إليها أصحاب هذا المنطق».

وأضاف جعجع: «فليتركوا المجال للرئيس الجديد والحكومة الجديدة من أجل مسح الخسائر التي خلّفوها، والبدء بإعادة بناء دولة فعلية تعيد الكرامة والعزّة والعيش الكريم إلى اللبنانيين، وتبادر إلى إعادة الإعمار».​