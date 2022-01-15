الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطور لافت على خط التحقيق في انفجار المرفأ

15 - يناير - 2022
آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 8:31 صباحًا
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

تتسارع التطورات على خط التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، فبعيداً عن الجمود او التجميد الذي كان يحكمه منذ اسابيع، برز في الآونة الأخيرة تطور لافت تمثل في احالة القاضي روكز رزق على التقاعد، بما يفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، نصابها القانوني، وهو الأمر الذي يؤدي حتماً الى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، الا اذا بادرت السلطات المعنية الى تعيين بديل له.

وهو أمر يبدو ان تحقيقه متعذر بالنظر الى الاختلافات السياسية حول الملف القضائي، التي سبق لها ان عقّدت التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، إضافة الى أنّها عطّلت صدور التشكيلات القضائية العالقة لدى رئيس الجمهورية من فترة طويلة.

    المزيد من الصحافة

    لبنان
    خشيةٌ من “ساعة الانفجار الكبير”.. فهل تطير الانتخابات؟
    الحزب يورط لبنان بإصراره على استخدامه منصة ضد الخليج
    الكهرباء في لبنان
    بشرى من وزير الطاقة للبنانيين: 10 ساعات من الكهرباء يومياً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باحث داخل مختبر
    عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!
    حسن نصر الله
    بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
    المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”