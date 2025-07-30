الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تفاهم أمني بين لبنان والإمارات.. إليكم تفاصيله!

منذ 34 دقيقة
لبنان والامارات

لبنان والامارات

A A A
طباعة المقال

علمت “نداء الوطن” أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أنهى زيارة رسمية ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، حيث التقى عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، وتمّ التباحث في مختلف الملفات الأمنية التي تعنى بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد وُصفت الزيارة بـ “المثمرة جدًا”، إذ أظهرت لقاءات اللواء شقير “تجاوبًا لافتًا من الجانب الإماراتي، خصوصًا في ما يتعلق بتفعيل آليات التعاون الأمني القائم، وتوسيع آفاقه ليشمل مجالات جديدة في إطار تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية واللوجستية”.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ “نداء الوطن” أنّ “اللواء شقير طرح مجموعة من الملفات الأمنية التي تهمّ لبنان، ولقي بشأنها تجاوبًا جديًا من نظرائه الإماراتيين، مؤكدًا أنّ هذه الملفات ستُتابع بشكل مباشر، مع توجّه مشترك لتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بغية تعزيز الثقة والتعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة”.

    المزيد من الصحافة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء
    جلسة وزارية للسلاح: خشبة خلاص... أو "سقطة"!
    غارات على جنوب لبنان
    "اللاجئ اللبناني غير المرئي": لبنان يحتضر
    أسرار الصحف
    هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل يُقنِع برّي "الحزب"؟