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تقدم كبير على مستوى معالجة عقد حكومية عدة

2 - يونيو - 2021
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى “الجمهورية” انّ قصر بعبدا لم يكن حتى أمس قد وصله اي طرح جديد من الرئيس نبيه بري في خصوص معالجة المأزق الحكومي، مُعربة عن اقتناعها بأنه “متى أصبح لدى رئيس المجلس اي مستجد على هذا الصعيد يتطلب التشاور مع رئيس الجمهورية، فسيكون مرحّباً به في بعبدا”. واكدت المصادر المواكبة لمفاوضات الملف الحكومي انفتاح الرئيس ميشال عون على اي مقاربة من شأنها الدفع في اتجاه تشكيل الحكومة على أسس صحيحة، مشيرة الى “انّ الحذر يظل ضرورياً عندما يكون الأمر متعلقاً بالرئيس سعد الحريري. وبالتالي، فإنّ الأمور تبقى في خواتيمها “وما تقول فول حتى يصير في المكيول”.”

ولفتت الاوساط الى “انّ تقدماً كبيراً حصل على مستوى معالجة عقد عدة، منها ما يتعلق بتوزيع الحقائب وتسمية وزيري الداخلية والعدل، غير أنّ المشكلة الاساسية لا تزال تكمن في آلية تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية والاحزاب”. الى ذلك، قالت اوساط قريبة من عون لـ”الجمهورية” انه “سيعطي مسعى بري الفرصة الكاملة وهو يأمل في نجاحه، ولكن إذا لم تتحقق نتيجة إيجابية قريباً فإنّ رئيس الجمهورية سيضطر الى اعتماد خيارات أخرى لتشكيل الحكومة”. واشارت هذه الاوساط الى “انّ عون لا يستطيع أن يقبل باستمرار الواقع الحالي الذي يُفاقم معاناة اللبنانيين، وهو يدفع دائماً في اتجاه تغليب الإيجابيات، إنما لا يمكنه ان يظل منتظراً الحريري حتى نهاية عهده”.

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