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توجه لإعادة تعويم حكومة دياب؟

16 - يوليو - 2021
حسان دياب

حسان دياب

اللواء
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لا تخفي الأوساط القريبة من “الثنائي الشيعي” إعلانها “ارتحنا”.

وقالت الأوساط لـ”اللواء” ان لا اتفاقيات مسبقة بين الثنائي والحريري أو بين الثنائي وجهات خارجية لمرحلة ما بعد الاستقالة، لافتة في هذا السياق إلى أنّ لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل لم يعط نتائج إيجابية بدليل أنّّ الحريري قدم استقالته.

ولم تسقط الأوساط البحث الجدي لإعادة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب لتشرف على اجراء الانتخابات النيابية ويبدو بحسب المصادر ان هذا الحل قد يشكل مخرجاً مقبولاً في حال نجح تسويقه خارجياً.

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