السبت 25 صفر 1443 ﻫ - 2 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جديد تفجير المرفأ.. “سري للغاية”

منذ 16 ساعة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

لم يطرأ أيّ جديد على صعيد التحقيق العدلي حول تفجير مرفأ بيروت، في وقت اكدت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» ان الصورة في ما يتعلق بطلبات رد المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، ستتبلور في غضون ايام قليلة. من دون أن تضيف أي توضيحات، بل شددت على عدم استباق اي اجراء بتحليلات وتأويلات وتفسيرات ورسم سيناريوهات استباقية لأي خطوة قضائية ستتخذ في هذا الشأن، لأن من شأن ذلك ان يلبّد الاجواء اكثر مما هي ملبدة.

وردا على سؤال عما اذا كانت دعاوى رد القاضي البيطار سترد، او سيؤخذ بها بما يعني كف يد المحقق العدلي عن التحقيق؟ قالت المصادر: «هذا الامر سري للغاية، والقرار في هذا الشأن في يد المراجع القضائية المعنية، التي هي وحدها تتخذ القرار المناسب. واي تحليلات سابقة لهذا القرار ليست سوى تحليلات خيالية، وبلا أي معنى او قيمة على الاطلاق».

    المزيد من الصحافة

    الليرة
    “لبنان تحوّل إلى صومال”.. صندوق النقد يطلب تعويم الليرة اللبنانية
    صحف
    أسرار الصحف المحلية
    لبنان يمر بأسوأ أزمة في تاريخه
    “ورقة التين” الحكومية تسقط والدولار يرتفع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    “جهنّم” لبنان اليوم يشعل دولار السوق السوداء مجدداً
    للحصول على معدة مسطحة خلال فترة قصيرة.. تعرفوا إلى تمرين المنشفة اليابانية
    نجوى كرم
    نجوى كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لن أغادر لبنان وزمن الألبومات انتهى