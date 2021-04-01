جو إيجابي يحرك ملف تشكيل الحكومة

أوضح مصدر لبناني يعمل على عملية تأليف الحكومة، لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان هناك “جو تحريك لملف تأليف الحكومة بمناخ إيجابي، مع ميل واضح من كل أفرقاء عملية التأليف بالذهاب الى صيغة من 24 وزيرا بانتظار ان يحسم الأمر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري موقفه على التخلي عن صيغة 18 وزيرا والانتقال الى صيغة 24 وزيرا”.

وأشار إلى أنه “في حال تم اعتماد حكومة من 24 وزيرا على قاعدة (8 + 8 + 8) اي 8 وزراء يسميهم رئيس الجمهورية ميشال عون و8 وزراء الحريري وحلفائه و8 وزراء لكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وحلفائهما، سنكون أمام مفاوضات ليست سهلة حول كيفية تركيب هذه الأثلاث الثلاثة، وايضا تحديد مهمات الحكومة خصوصا لجهة البنود الإصلاحية التي حددتها الورقة الفرنسية والتي لا مفر منها وإلا لا مساعدات للبنان، لأن الخشية تأليف حكومة ومن ثم الاختلاف في اول جلسة تعقدها حول الأولويات الإصلاحية والإنقاذية”.

وكشف المصدر ان “الجانب الفرنسي ابلغ كل من التقاهم وآخرهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، انهم يريدون الانتهاء من عملية تأليف الحكومة سريعا، لدرجة قول احد المسؤولين الفرنسيين خلصونا من عملية التأليف وأريحونا، وفي ذلك تعبير عن درجة اليأس التي وصلت إليها القيادة الفرنسية من سلوك القيادات اللبنانية”.

وكشفت مصادر متابعة، لـ”الأنباء”، ان اتصالات خارجية واسعة جرت، وتوصلت الى إزالة تحفظات على الحريري، في حين بقي هناك شرط محدد للقبول بالحكومة في تركيبتها الجديدة، يتمثل بعدم تمثيل “حزب الله” مباشرة او ضمنا فيها، وان على الحزب ان يتقبل وزيرين من أصل الـ 5 وزراء شيعة، ليسوا معه، انما ليسوا ضده في ذات الوقت، في حين لا مشكلة بالوزراء الـ 3 الآخرين المفترض ان يكونوا مقبولين من “حركة أمل”، طبقا لما انتهت إليه الاتصالات.