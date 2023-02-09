"حركة هزّات غير عاديّة".. وهلعٌ في لبنان

سادت لبنان حال من الذعر مساء أمس بعد تسجيل هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر على بُعد 5 كيلومترات جنوب الهرمل.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ان الهزة شعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت.

وأعلنت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس أنّ الهزة التي سُجلت على بُعد 5 كيلومترات من الهرمل وقعت على فالق اليمونة، مشيرة الى انه خلال 48 ساعة تمّ تسجيل 9 هزّات أرضيّة مصدرها لبنان (ليست ارتدادية) وقد شعر السكان بـ4 منها”.

وقالت في تصريحات صحافيّة، إنّ «الحركة ليست عاديّة في لبنان»، موضحة أنّ «هذا الأمر لا يعني حتمية حدوث هزّة كبيرة، ولكن لا يمكننا القول إنّها حركة عاديّة».

وعلى وقع حال هلع بين اللبنانيين في ضوء شائعات عن زلزال وشيك، صدر عن لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية البيان الآتي:

“بتاريخه الساعة 21.03 بعد الهزة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون، جرى تداول أخبار مغلوطة تحذر المواطنين من خطر حصول هزة أرضية مدمرة وتدعوهم للخروج الى الأماكن المفتوحة.

يهم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع – لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية نفي هذه الإشاعات المتداولة، وتوضح أن المعلومات المتداولة عارية من الصحة، وتهيب بالمواطنين عدم الأخذ بها والإطلاع على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوق بها: غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات والمجلس الوطني للبحوث العلمية – المركز الوطني للجيوفزياء”.