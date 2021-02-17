حزب الله ضعيف… اغتيال لقمان سليم يثبت ذلك

كتبت حنين غدار في “فورين بوليسي”، كان اغتيال الناشط والكاتب اللبناني لقمان سليم، الذي كان ينتقد بصراحة حزب الله، في طور الإعداد لسنوات. قام قاتله بسحب الزناد في وقت سابق من هذا الشهر لأن التوقيت في الداخل والخارج كان مناسباً لقتلته ، الذين أرادوا إرسال رسالة.

لطالما كانت مسألة وقت. لطالما شعر منتقدو حزب الله، بمن فيهم أنا، بالظلال تلاحقنا. عليك أن تتلفت دائماً وراء كتفك في حياتك اليومية ، وتتحقق من وجود قنبلة تحت سيارتك في كل مرة تغادر فيها منزلك ، وتشعر بأن قلبك يغرق في كل مرة تتأخر فيها الحافلة المدرسية لأطفالك. كنا نعرف دائماً أنه يجري متابعتنا ومراقبتنا. سليم رفض أن يعيش حياته في هذه الظلال ، لكنه لم يكن مهملاً.

عندما قررت مغادرة لبنان في عام 2016 ، بعد تلقي تهديدات مماثلة ، شجعني سليم على القيام بذلك. رفض هو المغادرة لكنه لم يتوقع مني أن أفعل الشيء نفسه لأنه كان يعلم أيضاً أنه لا يمكن لأي شخص تحمل نفس التضحيات. كان شعاره – “صفر خوف” – الذي يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مؤخراً ، ليس بمثابة مطلب فحسب، بل هو خيار محسوب للغاية.

تعرض سليم للتهديد المباشر والمتكرر من قبل حزب الله ، وكتب هو نفسه بياناً في العام الماضي يحمل الحزب المسؤولية عن أي عمل من شأنه أن يضر به أو بأسرته. تم اغتياله في جنوب لبنان – معقل حزب الله – على بعد ميل من مجمع الأمم المتحدة. والأهم من ذلك أنه قتل بطريقة من شأنها أن ترسل رسالة واضحة إلى غيره من نشطاء المجتمع الدولي. لو أراد قادة “حزب الله” التخلص من “سليم” فقط ، كان بإمكانهم بسهولة جعله يبدو وكأنه حادث سيارة أو سرقة ، وبالتالي تجنب اللوم ، لكنهم أرادوا إرسال رسالة إلى الآخرين بالإضافة إلى اختبار حدود المجتمع الدولي.

تتشكل إدارة جديدة في واشنطن ، لكن لم يتم الانتهاء منها ؛ ولا تزال المناصب الرئيسية في الشرق الأوسط التي ستتعامل مع لبنان وحزب الله شاغرة. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك دلائل على أن الشرق الأوسط ليس على رأس أجندة السياسة الخارجية لإدارة بايدن وأن ملف لبنان يمكن تخصيصه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لقد وضع حزب الله ورعاياه الإيرانيون نمطاً لاختبار أي إدارة أمريكية جديدة. قبل أربع سنوات ، اختبروا إدارة ترامب في سوريا عندما استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في خان شيخون في عام 2017 ، ثم استخدمت الميليشيات الموالية لإيران طائرات بدون طيار مسلحة ضد الحامية الأمريكية البريطانية بالقرب من بلدة التنف الحدودية. قوبلت هذه الاختبارات بالقوة ، وبالتالي تلقت إيران ووكلائها الرسالة.

يرسل اغتيال سليم رسالة إلى النقاد والناشطين المحليين ، لكنه قد يكون أيضاً وسيلة لاختبار حدود المجتمع الدولي- لمعرفة متى وكيف سترسم إدارة بايدن خطوطها الحمراء. يشعر العديد من الناشطين زملاء سليم اليوم بالقلق من أن حزب الله قد يبدأ موجة جديدة من الاغتيالات ، على غرار تلك التي أعقبت مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005 والتي توقفت فقط عندما سيطر حزب الله على مؤسسات الدولة في عام 2008.

في لبنان ، يواجه حزب الله حالياً عدداً من التحديات. وقد وضعت احتجاجات تشرين الأول 2019 رداً على انهيار الاقتصاد اللبناني ، ثم انفجار بيروت العام الماضي ، حزب الله في وضع غير مريح على الصعيد المحلي.

كان سليم في صميم احتجاجات 2019 والكثير من الأنشطة التي تلت ذلك. أسس The Hub ، الذي نفذ حلقات نقاش ومناظرات في منتصف قاعدة الاحتجاجات في وسط مدينة بيروت. وفي كانون الأول 2019 ، أحرق حزب الله الخيمة التي استضافت The hub كما هدده هو وزملائه. تجمعت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لحزب الله أمام منزله في الضواحي الجنوبية لبيروت ، ورسموا شعارات على الجدران تقول: “لقمان سليم خائن وعميل” ، و “حزب الله شرف الأمة” ، و “المجد لكاتم الصوت”.

على الرغم من أنّ الاحتجاجات هدأت دون تحقيق التغيير المطلوب والمساءلة ، إلا أنها زرعت البذور لإمكانية التغيير على المدى الطويل. وكان حلفاء حزب الله الفاسدون، مثل رئيس البرلمان نبيه بري ، والرئيس ميشال عون ، وصهره جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحرّ، الأهداف الأولية للمتظاهرين. وعلى الرغم من أنهم لا يزالون في السلطة ، إلا أن القاعدة الشعبية التي اعتادوا الحصول عليها قد تقلصت بالفعل.

بعد انفجار بيروت في أغسطس 2020 ، عادت الاحتجاجات إلى شوارع المدينة ، ولكن هذه المرة ، تم استهداف حزب الله بشكل مباشر. علق المتظاهرون مشانق رمزية في ساحة الشهداء المركزية في بيروت وقاموا بتعليق قواطع من الورق المقوى للسياسيين الذين يعتقدون أنهم مسؤولون عن الدمار والموت الناجم عن الانفجار ، بما في ذلك أحد قادة الحزب ، حسن نصر الله ، نفسه، وهو مشهد لم يتخيل أحد في لبنان أنه يمكن أن يمر دون تداعيات وخيمة. لكنها مرت، ربما بسبب حجم المأساة.

وقد شجع ذلك العديد من اللبنانيين على البدء في انتقاد حزب الله علنا ، وعلى الرغم من حملة الاعتقالات والاستجواب التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين ، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تفيض بالمنشورات والميمات ومقاطع الفيديو التي انتقدت حزب الله وحلفائه وسخرت منهم.

إنّ حزب الله يعرف ما يعنيه ذلك على المدى الطويل. تجري الانتخابات البرلمانية في مايو 2022 ، واستناداً إلى الانتخابات الجامعية والنقابية المختلفة التي جرت في عامي 2019 و 2020 ، من المرجح أن يفقد حزب الله وحلفاؤه وجميع الأحزاب السياسية في لبنان جزءاً كبيراً من البرلمان.

لا تزال التحقيقات جارية في ما يتعلق بتفجير ميناء بيروت. على الرغم من أن السلطات المحلية كانت بطيئة وغير فعالة بشكل مقصود ، إلا أن بعض المعلومات من مصادر محلية ودولية وتقارير تحقيق تشير إلى وجود صلة بين ثلاثة رجال أعمال سوريين دعموا بشار الأسد وشركة وهمية اشترت المتفجرات وخزنتها في ميناء بيروت.

لقد وقف سليم في قلب كل هذه الديناميكيات. أولئك الذين يعملون معه يعرفون عن كثب أنه كان يحلل الروابط بين المتفجرات المخفية في ميناء بيروت وحزب الله والنظام السوري. في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي ، اتهم سليم حزب الله بإخفاء المتفجرات في بيروت نيابة عن النظام السوري. “

“أجبرت إدارة أوباما النظام السوري على تسليم أسلحته الكيميائية في أكتوبر 2013. بعد حوالي شهر وصلت السفينة روسوس التي تحمل نترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت”. وأعرب عن اعتقاده بأن التوقيت كان مهماً: ففي أوائل عام 2014 ، ارتفع زخم هجمات البراميل المتفجرة في سوريا بشكل ملحوظ ، وخاصة تلك التي تحتوي على نترات الأمونيوم.

لم يكن سليم أول شخص يتم اغتياله بصلات ظرفية بانفجار بيروت. منذ الانفجار ، قتل اثنان آخران في ظروف غامضة. وفي أوائل كانون الأول ، عثر على العقيد منير أبو رجيلي ، الذي كان يعمل في الجمارك اللبنانية وقاد فرقة لمكافحة التهريب البري، ميتاً في منزله.

في وقت لاحق من ذلك الشهر ، تم إطلاق النار على جو بيجاني ، وهو موظف اتصالات ومصور مستقل ، بطريقة مماثلة. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن البجاني كان من أوائل المصورين الذين وصلوا إلى ميناء بيروت لالتقاط الصور بعد الانفجار وأنه كان يعمل مع محققين أجانب.

على الرغم من العديد من التهديدات المباشرة ، رفض سليم مغادرة منزله في ضواحي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله. وقد تواجد آخر مرة في واشنطن في أوائل عام 2020 ، وعندما أعربت عن مخاوفي بشأن هذه التهديدات ، وتوسلت إليه تقريباً للبقاء ، لم يتزحزح. بنظره ، كان المجتمع الشيعي يشهد نوعاً من الصحوة وبأنه بدأ يرى أخيراً حزب الله كجاني وليس منقذاً.

لم يكن عمل سليم داخل المجتمع الشيعي سراً. فهو ساعد العديد من الشباب على الفهم والتواصل والتعبير عن أنفسهم دون حكم مسبق ودون خوف. وثقوا به وعرفوا أن الشبكة التي بناها داخل المجتمع كانت قوية جداً بحيث لا يمكن حلها بقتله.

وكان يعلم أنه لن يكون من السهل على “حزب الله” أن يعود من تحدياته المالية ، وفقدان حلفائه ، وسخط المجتمع الشيعي. كان سليم في صميم استياء المجتمع ، وكان بمثابة صوته. وشكل مجموعات من الشباب الشيعي ورجال الأعمال والمثقفين والصحفيين. ولكن الأهم من ذلك ، ساعد في كسر حاجز الخوف داخل المجتمع.

كان سليم يعلم أن نقطة الضعف الرئيسية لحزب الله تكمن في مجتمعه. حزب الله يعرف ذلك أيضاً. إن اغتيال سليم هو مؤشر على أن قادة التنظيم سيضاعفون الآن من السخط الشيعي. سيتم استخدام أسلحتهم ضد المجتمع الشيعي ، وليس لحمايته. إنهم يريدون إسكات المعارضة قبل المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة وقبل الاضطرابات الاجتماعية المتوقعة في لبنان. لا يستطيع حزب الله اليوم تحمل موجة أخرى من الاحتجاجات في لبنان ، مع خطاب أقوى مناهض لإيران.

لحماية أولئك الذين ما زالوا يقاتلون القتال في لبنان ، وحرصاًعلى ألا تضيع إنجازات سليم واختراقاته داخل المجتمع الشيعي ، يجب على المجتمع الدولي رسم خطوط حمراء واضحة للغاية. ولا ينبغي تقديم تنازلات عندما توجه أسلحة “حزب الله” إلى الشعب اللبناني ، ويجب على واشنطن التنسيق مع باريس عن كثب للتأكد من أن زيارة ماكرون القادمة إلى لبنان توفر حماية أقوى للناشطين وأن لا تقدم أي تنازلات مع الطبقة السياسية وعوامل تمكينها الفاسدة.

وينبغي ألا تتوقف الجزاءات المفروضة على مكافحة الفساد والإرهاب ، بل أن تتسارع وتيرتها وتستهدف فئة أوسع من الشخصيات السياسية الفاسدة من جميع الطوائف والأحزاب.

قادة حزب الله لا يفهمون سوى الإجراءات الواضحة والحازمة. كان سليم واضحاً وثابتاً ، وأخافهم. والآن ليس الوقت المناسب للتراجع.