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حزمة عقوبات تطال 23 اسماً لشخصيات لبنانية قريباً

6 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 8:44 صباحًا
استراتيجية تغيير جديدة... بسلاح العقوبات

استراتيجية تغيير جديدة... بسلاح العقوبات

نداء الوطن
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أوضحت مصادر مطّلعة في واشنطن أنّ موضوع العقوبات على شخصيات لبنانية ليس غائباً عن أجندة الإدارة الاميركية ولكنه ليس على سلم الأولويات في هذه المرحلة.

وكشفت عن “وجود حزمة عقوبات جاهزة، تطال 23 اسماً لشخصيات لبنانية من سياسيين ومقاولين ورجال مال وأعمال، كانت قد أعدت خلال ولاية دونالد ترامب، لكنّ إدارة جو بايدن تتريث في إقرارها وإصدارها لعدة أسباب، أولها لوجستي يرتبط بأنّ الإدارة الجديدة لم تستكمل تعييناتها في مراكز أساسية وحيوية وحساسة.

وبالتالي فإنّ البت بموضوع العقوبات ينتظر إتمام هذه التعيينات، بينما على المستوى الاستراتيجي فإنّ “إدارة بايدن فتحت باب التنسيق مع الفرنسيين في الملف اللبناني ولا تبدو في وارد الإقدام على خطوة أحادية في هذا الملف من خارج إطار التعاون مع الفرنسيين والأوروبيين، سيما وأنّ الأولوية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة “تتركز على الملف النووي الإيراني، ليتحدد بناءً على نتائجه الكثير من توجهات هذه الإدارة حيال سائر ملفات المنطقة ومن بينها لبنان”.

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