"حفلة جنون" في العدليّة... والدولار بلا قيود

حفلة جنون بامتياز ما يشهده لبنان على كافة المستويات السياسية والقضائية والمالية والمعيشية والصحية، فبموازاة جنون الدولار الذي تخطى الـ57 ألفاً، هناك الجنون السياسي المعطّل لانتخاب رئيس الجمهورية ما يؤدي الى تدمير مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، والجنون المعيشي الذي عكسه ارتفاع الدولار على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمحروقات والدواء. كل ذلك في خانة، وما يجري داخل الجسم القضائي في خانة أخرى، ليتحوّل البلد بالفعل الى “عصفورية” بكل ما للكلمة بالمعنى.

مصادر قضائية وصفت في اتصال مع “الأنباء” ما يجري في أروقة قصر العدل بـ”حفلة جنون كبيرة” لم يشهد القضاء اللبناني مثيلاً لها في تاريخه، معتبرة أن ما جرى في اليومين الماضيين لم يحصل شبيه له لا في زمن الحرب الأهلية ولا خلال فترة الوصاية السورية.