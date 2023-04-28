"حوار مفتوح" لعبد اللهيان في بيروت.. هل تنجح إيران في إنهاء "القطيعة"؟

قرّر رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في لبنان ربيع بنات، طرد سلفه النائب السابق أسعد حردان، نهائياً من الحزب، وتجريده من رتبة «الأمانة».

جاء ذلك بعدما انفجر الخلاف مجدداً في صفوف الحزب، الذي بدأ بين الطرفين، عقب الانتخابات الأخيرة للحزب، وأدى إلى فوز بنات الذي لم يعترف به حردان، وبات الحزب مقسماً بين ما يُعرَف بـ«جناح حردان» و«جناح بنات».

وبعدما كان الحزب قد أعلن، في وقت سابق، فصل حردان، عاد، أمس، وأعلن طرده بشكل نهائي، وتجريده من رتبة الأمانة، في قرار يُعدّ نهائياً، وفق قانون الحزب، وذلك بعد مواجهات بين مناصري الطرفين وصلت إلى إطلاق الرصاص في مركز الحزب بمنطقتي بيت مري وبيت شباب، قبل أيام.

إلى ذلك، عقد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، الذي بدأ زيارة إلى لبنان، جلسة «حوار مفتوح»، في مقر سفارة بلاده، حضره «أهل البيت»، وهم السياسيون الموالون لطهران، في حين غاب عنه النواب الذين يمثلون المعارضة اللبنانية، ونواب «التغيير». وحضر النائب بلال عبد الله، ممثلاً «الحزب التقدمي الاشتراكي»، من موقع الاختلاف مع الأداء السياسي لإيران في لبنان.

وهذا الحوار، الذي اعتُبر غير مسبوق، لن يبدّل من المشهد السياسي الذي لا يزال يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الانقسام داخل البرلمان. وبصرف النظر عمّا سيؤول إليه الحوار، فإن الحضور الطاغي للنواب كان من نصيب المنتمين لمحور الممانعة، فرغبة إيران في التوصل مع خصومها إلى إنهاء القطيعة السياسية، لا تتحقق بلقاء عابر تكون فيه الغلبة لمحور الممانعة، ما لم تُبدِ استعداداً لتدوير الزوايا، بدءاً بدعمها توسيع الخيارات الرئاسية لئلا تقتصر على تأييدها ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، خصوصاً أن الحضور إياه، وإن دل فإنما يدل على أن إيران ليست الأقدر على جمع اللبنانيين في حوار مفتوح، وأن عليها أن تتوقف أمام مقاطعة قوى مسيحية رئيسية، لتبادر لاحقاً إلى استخلاص العِبر، على خلفية انحيازها، بلا ضوابط، لمحور الممانعة.