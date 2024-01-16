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"خطة عمل" ومحاولات لتحريك الملف الرئاسي

منذ ساعة واحدة
كرسي رئيس الجمهورية

كرسي رئيس الجمهورية

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ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن السؤال عن ملف رئاسة الجمهورية بات مُملاً، حيث لا يجد المعني به ما يقوله، ويعبّر عن ذلك بوضوح مسؤول كبير بقوله: “العلم عند الله.. لا مبادرات ولا من يحزنون، لا يوجد شيء يُبنى عليه على الاطلاق لا عِنّا ولا عند غيرنا”. فيما تبرز في الداخل محاولات لتحريك هذا الملف، عبر مبادرة رئاسية يسعى النائب غسان سكاف إلى تسويقها مع الأطراف السياسية لإنهاء أزمة الشغور في رئاسة الجمهورية، وكذلك عبر حراك لتكتل الاعتدال النيابي ونواب اللقاء النيابي المستقل.

وقال عضو تكتل الاعتدال النائب سجيع عطية لـ”الجمهورية”: “إنّ الحراك الرئاسي سيبدأ باجتماع تشاوري لنواب هذا اللقاء لوضع خطة عمل للتحرك لاحقاً نحو مختلف الكتل النيابية لتحريك الملف الرئاسي”. وأوضح أنّ التحرك ما زال في بدايته، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مبادرة جاهزة لدينا لنطرحها على الكتل النيابية، لكن بعد اجتماعنا نقرر الخطوات اللاحقة، على أمل أن نستطيع تحقيق خرقٍ ما في هذا الملف تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية يواكب المرحلة الاقليمية المقبلة في حال انتهت حرب غزة”.

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