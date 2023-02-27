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دعوة لاجتماع مصرفيّ "غير عاديّ".. وترقّب لـ "أسبوع الحسم"!

منذ 49 ثانية
جمعية المصارف

جمعية المصارف

ميريام بلعة
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قرّر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر اليوم، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل، بحسب معلومات لـ “المركزية”، وذلك للنظر في الخطوات الممكن اتخاذها في ضوء التطورات التي ستحملها أيام الأسبوع الجاري، لجهة تلبية مطالب المصارف، فإما تقرّر الاستمرار في العمل أو العودة إلى الإضراب مجددًا أو أي خطوة تصعيدية تفرضها التطورات.

إذًا، الترقب سيّد الموقف هذا الأسبوع لما سيحمله من تطورات على الساحة المصرفية، بعدما لبّت جمعية المصارف تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعلّقت إضرابها موقتاً لمدة أسبوع واحد إفساحاً في المجال لمعالجة النقاط العالقة لدى الجهة القضائية.

وليس بعيدًا، عاودت المصارف عملها اليوم بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات.

وشهدت كما هو متوَقّع، زحمة كبيرة من قِبَل العملاء لتسيير شؤونهم العالقة، خصوصًا أمام ماكينات الـATM مع حلول نهاية الشهر موعد قبض الرواتب والمعاشات في القطاعين العام والخاص.

    المصدر :
  • المركزية

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