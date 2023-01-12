"دولار ضريبة دخل 2023" نحو السوق السوداء

رَضي موظفو القطاع الخاص والذين يحصلون على رواتبهم بالـ”فريش دولار” بقرار وزير المال الذي صدر أمس الأوّل وخفّض فيه دولار ضريبة الدخل من سعر “صيرفة” كما ورد في موازنة 2022 الى 8000 ليرة للفترة التي تسبق 15 تشرين الثاني 2022 أما في الفترة التي تلي تاريخ نشر الموازنة اي من 15 تشرين الثاني الى 31 كانون الأول 2022 فسيتم احتساب الدولار وفق سعر 15 ألف ليرة، فاعتبروه أمراً “مقبولاً” نسبة الى الإقتطاع الذي كانت نسبته مرتفعة (نحو 25%) وتضاهي الدول الغربية في بلد لا تتوفّر فيه ادنى مقوّمات العيش الكريم.

إلا أن هؤلاء العاملين لم يدركوا أن ضريبة دخل 2023 لن تكون كما 2022، وفي هذا السياق اعتبر خبير المحاسبة المجاز المحلّف جمال ابراهيم الزغبي خلال حديثه الى “نداء الوطن” أن “ضريبة الدخل في العام 2023 ستحتسب على أساس سعر الصرف المعتمد حالياً، وبالتالي سترتفع قيمتها بمبالغ كبيرة عن تلك التي سيتمّ تقاضيها في العام الجاري”.

وأضاف: “الراتب السنوي والذي يبلغ شهرياً نحو 2000 دولار على سبيل المثال لفرد متزوج (وقرينته لا تعمل) ولديه ولدان، يصبح بعد التنزيلات العائلية الخاضعة للضريبة بقيمة 173 مليون ليرة وفق قرار وزير المال الأخير وبعد موازنة 2022. أما في العام 2023 فسيصبح 320 مليون ليرة ما لم يطرأ أي تعديل على سعر الصرف المعتمد حالياً”.

من هنا تصبح ضريبة دخل 2023 على أساس سعر الصرف المعتمد اليوم للحالة نفسها (أي لراتب الـ2000 دولار)، 35,490,000 مليون ليرة، بدلاً من 13,720,000 مليون ليرة للعام 2022 و 1,390,000 ليرة لبنانية للفترة السابقة حينما كان يحتسب سعر صرف الدولار وفق السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية.

اما الراتب الخاضع للضريبة، فيحتسب عادة استناداً الى قرار وزير المال كالتالي: إن أدنى التنزيلات العائلية للفرد غير المتزوّج تبلغ 37,750,000 ليرة ويضاف اليها 12,500,000 للزوجة التي لا تعمل. واذا كانت تعمل لا يحصل اي تنزيل إضافي للزوج وإنما يتم احتساب تنزيل الولد الواحد 1,250,000 ليرة بدلاً من 2,500,000 ليرة. وأكبر تنزيل عائلي 62.5 مليون ليرة اذا كان الفرد متزوّجاً ولديه 5 أولاد وزوجته لا تعمل.

وهكذا تتم العملية الحسابية ليصار بعدها الى احتساب ضريبة الدخل السنوية حسب الأجور وفقاً لـ 7 فئات وهي:

– الأولى 2%: من يتراوح راتبه بين صفر و 18 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 450 دولاراً).

– الثانية 4%: لمن يتراوح راتبه بين 18 مليون ليرة و 45 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 1125 دولاراً).

– الثالثة 7%: لمن يتراوح راتبه بين 45 مليون ليرة و 90 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 2250 دولاراً).

– الرابعة 11%: لمن يبلغ راتبه 90 مليوناً ويصل الى 180 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 4500 دولار).

– الخامسة 15%: لمن يبلغ راتبه 180 مليون ليرة ويصل الى 360 مليونً ليرة (لمن يتقاضى أقل من 9 آلاف دولار).

– السادسة 20%: لمن يتراوح راتبه بين 360 مليون ليرة إلى 675 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 16875 دولاراً).

– السابعة 25%: للراتب الذي يزيد عن 675 مليون ليرة (لمن يتقاضى أكثر من 16875 دولاراً).