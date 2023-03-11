رئاسيًّا: "التيار" بيضة القبان!

لم يكن إعلان «حزب الله» دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مفاجئا لحليفه المفترض «التيار الوطني الحر»، الذي كان قد أبلغه في وقت سابق عدم مجاراته بهذا الترشيح؛ ما انعكس سلبا على علاقتهما.

ولم تعلن قيادة «التيار» حتى الساعة عن مرشحها المفضل، بخلاف معظم القوى السياسية، وهي تدفع لتفاهم مسيحي – وطني تحت قبة البطريركية المارونية على اسم مرشح معين يتم التوجه لانتخابه في المجلس النيابي.

ويخوض «التيار» حاليا معاركه السياسية وحيدا من دون حلفاء. وبحسب مصادر مطلعة فإن «التفاهم مع (حزب الله) بات مجمدا خاصة بعد قرار الحزب المشاركة بجلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، ما اعتبره (التيار) ضربا للشراكة بغياب وزراء يمثلون الأكثرية المسيحية». وتكشف المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «بعد حديث أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله الأخير تم التعميم على مناصري الطرفين بعدم الرد المباشر على بعضهما بعضاً وتفادي التصعيد، وهو ما يؤكد عدم رغبة الطرفين حاليا إعلان الطلاق النهائي لحاجة بعضهما للآخر».

وتلاقى «التيار» أخيراً مع «القوات» و«الكتائب» ونواب معارضين آخرين على رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، باعتبار أن الأولوية لانتخاب رئيس للبلاد. لكن حتى الساعة لم يتلاقَ مع أي من الفرقاء على مقاربة موحدة للاستحقاق الرئاسي.

ويؤكد القيادي في «التيار الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك، انفتاحهم على «إمكانية التفاهم الرئاسي مع أي طرف، لكن لا يمكنهم أن يختاروا شخصية ويفرضوا علينا التصويت لها»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم «إذا أرادوا فتح كوة في جدار الأزمة، يفترض بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية إقرار اللامركزية الإدارية والمالية، عندها يكون أي نقاش جدي باعتبار اللامركزية هدفاً أساسياً لنا». ويضيف: «نحن منفتحون على أي تحالف يضمن مصلحة البلد ومستعدون أن نتفاهم مع قوى أخرى على اسم أي رئيس يمثل تطلعاتنا بعيدا عن منطق النكايات السياسية».

وينفي حايك أن تكون قيادة «التيار» تفضل خوض المعارك السياسية وحيدة «لكن بالنهاية لدينا خياراتنا ووجهات نظرنا بالتعاطي مع الأمور وبالتالي إذا لم يكن هناك من يشاركنا بهذه الخيارات عندها نكون وحدنا»، موضحا أنه «في كل فترة وعند كل استحقاق هناك من هو أقرب إلينا. حاليا نحن نتفق مع القوات وجزء من نواب الثورة على رفض فرنجية».

ويشدد حايك على وجوب التفريق بين التفاهم والتحالف مع «حزب الله»، لافتا إلى أن «التحالف متوقف منذ زمن وبالتحديد حين أيد الحزب ترشيح سعد الحريري، وبعده ترشيح نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولم يسر بأي خطة إصلاحية في السنوات الـ6 الماضية»، مشيرا إلى أن «التحالف الانتخابي مع الحزب كان تحالفا ظرفيا لأن قانون الانتخاب يحتم ذلك». ويضيف: «ورقة التفاهم لم ينفذ منها شيء ما يجعلها ساقطة مع مرور الزمن».

وبينما اعتبر النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون أخيراً أنه «أصبح جليّاً أن التيار الوطني الحر ليس مصطفّاً في أي محور»، قال زميله في التكتل، النائب آلان عون، إن «الاتفاق مع المعارضة وارد ونحن على تواصل مع الجميع».

وبات «التيار» في المشهد الرئاسي الحالي أشبه بـ«بيضة القبان» باعتبار أن تمترسه في جبهة سياسية معينة قادر على أن يحسم الأمور لصالحها. فإذا قرر مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس تفضي لفوز فرنجية، عندها يتمكن مع «القوات» و«الكتائب» ونواب معارضين آخرين من تعطيل النصاب الذي يتطلب تغيب 43 نائبا. بالمقابل، فإن سير «التيار» بترشيح فرنجية يعزز حظوظه ويجعله أقرب من أي وقت مضى من قصر بعبدا.