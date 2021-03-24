رسمياً.. لبنان مهدّد بالمجاعة

رسمياً، اللبنانيون مهددون بإنعدام الأمن الغذائي. فقد إنضم لبنان، وفق منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج ‏الأغذية العالمية، إلى لائحةٍ تضم اليمن وسوريا والصومال، على أنه من دول المهددة مواطنيها بإنعدام الأمن الغذائي. ‏لم يكن التحذير مفاجئاً على خطورته، فهو نتيجة حتمية بعد مرور أشهر على الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يختبرها ‏اللبنانيون.

ورغم الواقع الخطير الذي يعبّر عنه التصنيف، إلّا أنه لم يدفع أهل السلطة إلى إتخاذ أي خطوة جدّية لإعادة ‏تصويب الأمور إلى طريق الحل، بعد الحائط المسدود الذي وصلت إليه مختلف الأمور السياسية والإقتصادية في ‏لبنان، وما الارتفاع المتكرر في سعر الخبز الا دليلا آخر على السير المستمر نحو المجاعة‎، وذلك بحسب ما ذكرت “الانباء”.