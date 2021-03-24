الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسمياً.. لبنان مهدّد بالمجاعة

24 - مارس - 2021
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 10:09 صباحًا
سوبرماركت

سوبرماركت

A A A
طباعة المقال

رسمياً، اللبنانيون مهددون بإنعدام الأمن الغذائي. فقد إنضم لبنان، وفق منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج ‏الأغذية العالمية، إلى لائحةٍ تضم اليمن وسوريا والصومال، على أنه من دول المهددة مواطنيها بإنعدام الأمن الغذائي. ‏لم يكن التحذير مفاجئاً على خطورته، فهو نتيجة حتمية بعد مرور أشهر على الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يختبرها ‏اللبنانيون.

ورغم الواقع الخطير الذي يعبّر عنه التصنيف، إلّا أنه لم يدفع أهل السلطة إلى إتخاذ أي خطوة جدّية لإعادة ‏تصويب الأمور إلى طريق الحل، بعد الحائط المسدود الذي وصلت إليه مختلف الأمور السياسية والإقتصادية في ‏لبنان، وما الارتفاع المتكرر في سعر الخبز الا دليلا آخر على السير المستمر نحو المجاعة‎، وذلك بحسب ما ذكرت “الانباء”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    بكركي
    بكركي منزعجة... قضية المطران الحاج لن تنتهي بالبيانات!
    نفق الناقورة
    نفق الناقورة ورقة مهمة في التفاوض... حمية: حقّنا وبدّنا ياه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية