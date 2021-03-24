رسمياً.. لبنان مهدّد بالمجاعة

رسمياً، اللبنانيون مهددون بإنعدام الأمن الغذائي. فقد إنضم لبنان، وفق منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمية، إلى لائحةٍ تضم اليمن وسوريا والصومال، على أنه من دول المهددة مواطنيها بإنعدام الأمن الغذائي. لم يكن التحذير مفاجئاً على خطورته، فهو نتيجة حتمية بعد مرور أشهر على الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يختبرها اللبنانيون.
ورغم الواقع الخطير الذي يعبّر عنه التصنيف، إلّا أنه لم يدفع أهل السلطة إلى إتخاذ أي خطوة جدّية لإعادة تصويب الأمور إلى طريق الحل، بعد الحائط المسدود الذي وصلت إليه مختلف الأمور السياسية والإقتصادية في لبنان، وما الارتفاع المتكرر في سعر الخبز الا دليلا آخر على السير المستمر نحو المجاعة، وذلك بحسب ما ذكرت “الانباء”.