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رصد تحرّكات مشبوهة ومحاولات للتخريب والإخلال بالأمن

3 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 8:26 صباحًا
قوة من الجيش تنتشر في طرابلس

قوة من الجيش تنتشر في طرابلس

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في الوقت الذي ظلّ فيه الوضع في طرابلس في دائرة الحذر، سجّل إشكال وظهور مسلح في منطقة عكار العتيقة.

وفي هذا السياق، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «إنّ الوضع في لبنان على جانب كبير من الخطورة»، كاشفاً عن «رصد تحرّكات مشبوهة ومحاولات للتخريب والإخلال بالأمن». وقال: «نشعر بقلق جدّي، فالوضع يتطلّب أعلى درجة من الإنتباه».

وأكد «أنّ الأمن خط أحمر، والأجهزة الأمنية والعسكريّة تقوم بواجباتها لحمايته، وهي في أعلى درجات اليقظة والجهوزية والتنسيق بين بعضها البعض، لإحباط أيّ محاولة للعبث في أمن البلد واستقراره، وهي لن تسمح لأيّ كان بأن يستغلّ وجع الناس لتخريب البلد.

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