الخميس 2 صفر 1443 ﻫ - 9 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رفع الدعم الكامل يحرق آخِر المَراحل الفاصلة عن الانفجار الكبير

منذ 3 ساعات
الأزمة الاقتصادية لبنان

الأزمة الاقتصادية لبنان

الراي الكويتية
A A A
طباعة المقال

تتلاحق الارتجاجاتُ القويةُ التي يتعرّض لها لبنان في تَدَحْرُجه المُرْع نحو الارتطام المميت الذي تتسارع وتيرتُه مع كل تباطؤ قاتِل جديد في تشكيل الحكومة وتَورُّم الأزمات المتناسلة التي تقبض على ما تبقّى من «أنفاسٍ» للبلاد وشعبها.

وحذّرت أوساط واسعة الاطلاع أمس من انفلاش الوقائع المُخيفة ذات الصلة بالوضع الاقتصادي – المعيشي في ضوء دخول البلاد واقعياً في مدار رفْع الدعم الكامل عن المحروقات وما سيستولده من تداعيات يُخشى أن تساهم في «حرْق» آخِر المَراحل الفاصلة عن الانفجار الكبير خصوصاً في ضوء انسداد الأفق الحكومي وسقوط الأقنعة عن «الإيجابيات الزائفة» التي تحوّلت واحدة من «طقوس» تفاؤلٍ مفتعَل يُخْفي جولاتٍ مفتوحة من «الحرب النفسية» على تخوم لعبة «مَن يصرخ أولاً» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

 

    المزيد من الصحافة

    العاصمة الأردنية عمان
    لقاء عمان سيتناول جوانب تقنية وادارية ومالية مختلفة
    علم لبنان
    في المخاض الحكومي.. إتصالات ونتائج غامضة
    السراي الحكومي
    في ملف التأليف.. هل ينتظر اللبناني حكومة موظفين؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أزمة المحروقات في لبنان
    استعدوا لأيام أسوأ في ما خص البنزين.. ومخزون المازوت “ضوّى الأحمر”
    فيروس نيباه يهدد العالم
    كل ما تريد معرفته عن فيروس “نيباه” الأكثر فتكا من كورونا
    ديناصور- تعبيرية
    اكتشاف مخلوق “عجيب” بأغرب رأس على الإطلاق يحير العلماء