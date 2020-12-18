زكي يستغرب عرقلة التيار مسار تشكيل الحكومة

أضاءت مصادر دبلوماسية عربية على أهمية زيارة المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إلى بيروت لأنها “تظهر أنّ الجامعة العربية لم تتخلّ عن لبنان بل هي عازمة على الوقوف إلى جانبه، لكنّ المشكلة في أنّ لبنان هو من ابتعد عن محيطه العربي وبالتالي من الصعوبة بمكان أن تبادر الدول العربية وتحديداً الخليجية منها إلى مساعدة لبنان مالياً ما لم يساعد هو نفسه”.

وأبدت المصادر العربية لـ”نداء الوطن” أسفها لأداء الطبقة السياسية اللبنانية “والتعامل مع الأزمة الطاحنة التي يتعرض لها البلد بشكل لا يرقى إلى المستوى المطلوب”، مستغربةً بشكل أساس “عرقلة فريق معيّن، وهو التيار الوطني الحر، عملية تشكيل حكومة إنقاذية عبر وضع شروط تعقّد مسار التأليف في هذا الوقت الحرج الذي يمر به اللبنانيون”.

وأردفت، “للأسف لا نلمس أي نية جدية في حل الأزمة لدى بعض المسؤولين اللبنانيين، فتراهم لا يزالون يطالبون بحقائب وأعداد معينة من الوزارات بينما الشعب اللبناني أصبح يرزح تحت خط الفقر”.