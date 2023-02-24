زوّار بكركي: رفض ضمنيّ لتكرار تجربة العهد السابق.. و"الجميع يتحمّل المسؤوليّة"!

تشكل البطريركية المارونية محطة أساسية في مسار الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ضوء المواقف والعظات التي يوجهها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، التي تحمّل جميع الأطراف السياسية مسؤولية التعطيل.

وفي انتظار أن تتبلور نتائج جولة راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، بتكليف من الراعي، على القيادات والشخصيات المسيحية لتقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الإستحقاق الرئاسي، يلمس زوار بكركي في الآونة الأخيرة إصرارًا من قبل البطريرك على تحميل مسؤولية تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى جميع الأطراف.

وينقل هؤلاء الزوار عبر وكالة “أخبار اليوم” أنه بالنسبة إلى البطريرك الاستمرار على هذا المنوال من المراوحة، يضع الجميع في خانة واحدة من دون التمييز بين من يستعجل الاستحقاق وبين من يعرقله، لأنه لا يوجد أي طرف يبحث عن مخارج حقيقية، لذا يجب الذهاب إلى مرشح تقبل به الأطراف كافة.

وأفاد هؤلاء الزوار أيضًا أنّ البطريرك الراعي لا يطرح أسماء، لكن يفهم منه ضمنيًا رفضه تكرار تجربة العهد السابق.

على صعيد آخر، أوضحت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، عبر “أخبار اليوم” أن المعطيات المتوافرة لا توحي بإنجاز الاستحقاق على المدى المنظور، معتبرة أن انتخاب رئيس جديد أمر غير كاف لإخراج لبنان من أزمته، بل يجب استكمال المراحل التي تؤدي إلى إتمام ما يمكن أن يقود إلى الإنقاذ أي رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة، على أن يكون الجميع من “الإنقاذيين”، وإلا فإن الأزمة ستبقى مكانها لا سيما لجهة استمرار العرقلة والتعطيل.

إلى ذلك، تحدثت المصادر عن أسماء جديدة أو “غير مستهلكة” ستدخل التداول في البورصة الرئاسية، في محاولة لإيجاد الحلول.