سباق الترشيح ينطوي: بدء معركة تشكيل اللوائح

في رقم قياسي في تاريخ الانتخابات في لبنان، أقفل باب الترشيح لانتخابات ٢٠٢٢ على ١٠٣٤ مرشحاً، يتنافسون على ١٢٨ مقعداً نيابياً، بانتظار تشكيل اللوائح من الان حتى الرابع من نيسان.

والى هذا الموعد، تبقى المعركة الفصل أمام المرشحين محصورة في كيفية انضمامهم الى اللوائح التي ستُشكل، حيث تشير مصادر مراقبة عبر “الانباء” الالكترونية الى أنه يُفرض على كل مرشح لم يتمكن من الترشح ضمن لائحة ان يسحب ترشيحه واستعادة مبلغ الثلاثين مليون ليرة قبل نهاية آذار.

من جهته، لفت الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في اتصال مع “الانباء”، انه عملا بأحكام المادة ٥٠ من قانون الانتخابات ٤٤ على ٢٠١٧، تنتهي مهلة سحب التراشيح قبل ٤٥ يوماً من موعد الانتخابات أي بنهاية اذار الحالي المهلة الاخيرة والرابع من نيسان يقتضي على اللوائح ان تكون قد تشكلت أي قبل ٤٠ يوماً من موعد الانتخابات.