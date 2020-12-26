سعيد: على الذين تسلّموا زمام الأمور اعادة النظر في مواقفهم

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “التأخير في تشكيل الحكومة مردّه الى أسباب لها علاقة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية”، معتبراً ان “الأسباب الداخلية المقدمة غير مقنعة ولا أحد يريد مواجهة هذا الواقع، وكذلك لا أحد يريد مواجهة حزب الله وستبقى الأوضاع كما هي”.

وأشار سعيد، في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، الى أن “الحل سيأتي من الخارج وليس بالضرورة ان يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

وقال: “هناك من يتحدث عن مؤتمر تأسيسي، واليوم هناك كلام عن وصاية دولية وهذه الحلول تنقل لبنان من الجمهورية الثانية الى جمهورية مجهولة المصير”.

ودعا المسيحيين الى ان “يعيدوا النظر ويراجعوا تجربتهم من العام ٢٠٠٥ حتى اليوم، لا سيما منذ العام ٢٠١٦ ولغاية الآن، وأن يقوموا بمراجعة هادئة من أجل العودة الى الدستور والى وثيقة الوفاق الوطني والشرعية الدولية، فكل الذين تسلّموا زمام الأمور بعد العام ٢٠٠٥ عليهم اعادة النظر في مواقفهم”.