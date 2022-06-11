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سلام: القمح متوفر.. والتقصير من قبل المطاحن

منذ 59 دقيقة
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام

الجمهورية
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كشف وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنه “يوجد تقصير من قبل المطاحن التي لا توزع الكميات التي لديها من الطحين كما يجب في السوق، علمًا أنها ملزمة بطرحها لأن القمح الموجود لديها مدعوم ومسدد سعره بالكامل من المال العام لتأمينه للأفران بهدف صناعة الخبز العربي”.

وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أعلن أنه “سيتم التحرك قضائيًا باتجاه المطاحن التي لا تسلّم الطحين إلى الأفران الأسبوع المقبل، وبوشرت الدوريات على المطاحن للتأكد من مخزونها”.

وبالنسبة إلى الأفران، قال سلام: “هي لا “تقصّر” بدورها إذ تحصل على الطحين المدعوم ولا تستخدمه للخبز العربي، بل أكثر من ذلك، تبيعه في أكياس باعتباره غير مدعوم وتسجل أرباحًا من دون تكبّد عناء صناعة الرغيف المكلف لتوفيره للمواطنين، وهذا الأمر غير مقبول”.

وأكد سلام أن “الدولة اللبنانية أدت كل واجبها وأمّنت المبالغ واستمرارية إستقدام القمح من الخارج ووصول الشحنات وفتحت الإعتمادات من مصرف لبنان ودخل القمح إلى الأسواق وسلم للقطاع الخاص”، واصفًا ما يقوم به القطاع الخاص في هذا الملف بالغش والتقصير والإحتكار الموصوف”.

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