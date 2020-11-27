سمير حمود: رياض سلامة لا يملك خياراً سوى إرجاء الانفجار

رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق في مصرف لبنان سمير حمود أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يملك خياراً “سوى إرجاء الانفجار”.

وقال لـصحيفة “نداء الوطن”: “الحاكم ليس لديه أداة سحرية وكل ما يملكه هو الدولارات المتبقية في الخزينة وبالتالي عليه أن يؤمّن الاستمرار في مواجهة المرحلة ومصاعبها بالإمكانيات المتوافرة”، مشدداً على أنّ المعادلة واضحة: “دعم أكثر لوقت أقصر أو دعم أقل لوقت أطول”.

وعن الحديث عن خفض سقف الاحتياطي الإلزامي، قال: “أي سقف؟ “الدعم ما رح يدوم” لكن بناءً لطلب الدولة بالاستمرار في الدعم لا يوجد هناك أي خيار آخر راهناً”.

أضاف: “طبعاً هذه سياسة خاطئة والحكومة الحالية التي كبدت منذ مجيئها المصرف المركزي خسائر توازي خسائر السنوات العشرين التي مضت، تريد أن تبدد ما تبقى من أموال في الخزينة هرباً من الحلول السياسية والإصلاحية الصحيحة”.