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سنترالات تخرج عن الخدمة.. ما مصير الإنترنت في لبنان؟

منذ 7 دقائق
اوجيروا

اوجيروا

"الأنباء" الإلكترونيّة
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أزمة توقف موظفي هيئة أوجيرو عن العمل مستمرة، وذلك في ظل خروج عدد من السنترالات عن الخدمة، ومن المرجح أن يرتفع عدد السنترالات المتوقفة يومياً في حال استمرار الإضراب.

في السياق، بحث وزير الاتصالات جوني القرم ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي موضوع الاستعانة بالجيش لاعادة انتظام العمل داخل مراكز أوجيرو، الأمر الذي أثار غضب موظفي الهيئة.

مصادر الموظفين أكدت استمرار الاضراب بسبب عدم تأمين المطالب، ولكنها كشفت عن سلسلة من الاجتماعات تعقد في أروقة وزارة الاتصالات كما هيئة أوجيرو، من أجل فكّ الاضراب، على ان يُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية، لفتت الى ان الخدمة ليست مقطوعة عن كل لبنان، بل عن عدد من المناطق بسبب توقف نحو ٦ سنترالات، الا ان المصادر حذّرت من احتمال ارتفاع عدد السنترالات المتوقفة عن العمل مع الوقت، وتأثر خدمات شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” ايضاً.

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