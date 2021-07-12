“سيناريو نهاية العالم” في لبنان. لم يَعُد هذا مجرّد تحذير مَجازي بإزاء ما انزلق إليه الواقع في “بلاد الأرز” التي يتوالى “دومينو” الانهيار فيها مصيباً قطاعاته ذات الصلة بالأمن الصحي والغذائي بأضرار من “اللون الأحمر” من دون أن يلوح في الأفق ما يشي بقرب رفْع “المصيبة” السياسية التي تشكلها الأزمة الحكومية المستحكمة التي تحوّلت “صندوقة” لتصفية الحسابات داخلياً و”علبة بريد” إقليمي في أكثر من اتجاه.

فرغم “اللهيب” الذي طَبَع ملف تأليف الحكومة محلياً في الساعات الماضية مع بدء العدّ العكسي لأيامٍ يفترض أن يتحدّد معها إذا كان عصْفُ هذه الأزمة سيبقى ضمن “الجرعات” الحالية أم أنه سينتقل لمرحلة “الإعصار” الشامل (السياسي – المالي – الاجتماعي – النقدي) بحال اختار الرئيس المكلف سعد الحريري الاعتذار على طريقة “طفح الكأس”، فإنّ وطأةَ المآسي التي يعيشها اللبنانيون في يومياتهم “الجهنّمية” تَقاسَمَتْ المشهد الداخلي بعدما باتت أشبه بـ”جريمةٍ منظّمةٍ” ضدّ شعبٍ بأكمله متروك للجوع والمَرَض وفريسة سيناريواتٍ “ابوكاليبسية” بدأت تصدح فوق “ركام” الوضع المالي – المعيشي.