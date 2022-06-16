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شبح "الدولرة" كابوس على رؤوس اللبنانيين

منذ 3 دقائق
المطاعم

المطاعم

اللواء
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أخذ شبح الدولرة يتوسع فوق رؤوس اللبنانيين، ليزيد من معاناتهم تحت وطأة الإنهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يضرب البلاد.

فبعد تشريع دولرة القطاع السياحي، بدأت تلوح في الافق خطة دولرة قطاع المحروقات على وقع زيادة اسعارها بشكل يومي، وكذلك محاولة دولرة الدواء والقطاع الاستشفائي وصولا الى دولرة بيع السلع والمواد الغذائية في السوبرماركت والمحال التجارية.

واذا كانت الدولرة غير المباشرة قد بدأت منذ فترة طويلة، فان هناك مخاوف من تكريسها بشكل مباشر في وقت لا يزال معظم اللبنانيين يتقاضون أجورهم ورواتبهم بالليرة اللبنانية وبنسبة لا تصل الى عشرين في المئة من الفاتورة الشهرية التي تتوجب عليهم من أكلاف الكهرباء والنقل والغذاء.

وفي ظل حالة الفلتان وانعدام الرقابة، يخشى أن يتحول موسم الصيف السياحي الى نقمة بدلا من أن يكون نعمة.

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