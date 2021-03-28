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شيا للسياسيين: شكلوا حكومة فوراً ‏

28 - مارس - 2021
دوروثي شيا

دوروثي شيا

اللواء
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أكدت مصادر السفارة الأميركية لـ»اللواء» ان السياسة الاميركية ‏حيال لبنان تقوم على عدم التدخل، لكننا نتمنى على الزعماء ‏والسياسيين الذين التقتهم السفيرة الأميركية دوروثي شيا التحرك ‏بسرعة لتشكيل الحكومة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير ‏الدعم الدولي واخراج الشعب اللبناني من ازماته، لذلك لا توجد ‏مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين ‏اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم‎.‎

كما ذكرت مصادر تابعت اللقاءات عن قرب، ان لا شيء جديداً نتج ‏عن الحركة الدبلوماسية التي جرت، لا فكرة ولا مبادرة بل مجرد ‏استطلاع للوضع وللتطورات، حتى ان مصادر بيت الوسط اكدت ‏لـ»اللواء» ان لا جديد لدى الرئيس الحريري‎.‎

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