صندي تايمز: فيروس “كورونا” يحول طهران إلى مدينة أشباح

قالت صحيفة “صندي تايمز” البريطانية، إن العاصمة الإيرانية، طهران، تبدو مثل مدينة أشباح بعد أن انتشر فيروس كورونا في البلاد، وأعلنت السلطات وفاة العشرات.

وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مراسلة الصحيفة، لويز كالاهان، فقد أغلقت السلطات الإيرانية المتاحف والمدارس، في محاولة لاحتواء المرض.

وقالت النسخة الفارسية من “بي بي سي” إن القتلى تجاوزوا الـ200 لكن السلطات نفت.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وأشارت المراسلة إلى أن الشوارع فارغة، والمحلات مهجورة إلا من أصحابها، فيما يرتدي الناس الأقنعة ويتجنبون الاقتراب من بعضهم البعض خصوصا في وسائل المواصلات.

وألغت إيران صلاة الجمعة، بعد أن طالبت وزارة الصحة بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، أعلنت 70 بالمئة من الفنادق في محافظة “قُم” الإيرانية، إغلاق أبوابها عقب ظهور فيروس “كورونا” الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن رئيس اتحاد الفنادق في “قم”، أحمد فلاحين، أن المدينة خلت من السياح عقب الإعلان عن ظهور إصابات “كورونا” فيها.