صوان يجمّد التحقيقات لحين النظر بدعوى استبداله

لم يحضر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ولا وكيله القانوني الى مكتب القاضي صوان أمس، ولم يبرر أسباب تغيبه، كما لم تعقد جلسة لاستجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وكشف مصدر مقرب من القاضي صوان لـ «الأنباء» الكويتية ان «وكيل اللواء طوني صليبا المحامي نضال خليل حضر الى مكتب القاضي صوان، وأبلغ الأخير ان موكله موجود خارج المكتب ومستعد للمثول أمامه وإجراء المواجهة بينه وبين الرائد في امن الدولة جوزف النداف الموقوف في الملف».

ولفت المصدر الى أنه «عندما طلب صوان من المحامي خليل مناداة موكله للدخول، خرج قليلا وعاد ليبلغ المحقق العدلي أن اللواء صليبا غادر قصر العدل وتوجه الى القصر الجمهوري لأن دوائر قصر بعبدا اتصلت به، وأبلغته بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد مقابلته، وعندها أعيد الرائد نواف الى مكان توقيفه».

من جهتها، طلبت المديرية العامة لأمن الدولة من وسائل الإعلام عدم التداول بمعلومات مغلوطة عن عدم حضور اللواء طوني صليبا جلسته التي كانت مقررة أمس.

وقالت في بيان: «يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا قد حضر إلى قصر عدل بيروت في الوقت المحدد، وتكرر المديرية تمنيها عدم نشر أو تداول أي أخبار دون التأكد من صحتها والذي من شأنه تضليل التحقيق»