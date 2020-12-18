طهران اوعزت للثنائي الشيعي كسر الجمود الحكومي

بحسب معلومات سياسية مستقاة من مصادر ثقة ان طهران اوعزت “للثنائي الشيعي” للتحرك، من زاوية كسر الجمود، وابقاء المساعي قائمة لتأليف الحكومة.

واستشهدت المصادر، لـ”اللواء”، بالسعي الايراني للتقارب مع الادارة الاميركية الجديدة، وتحاول طهران التقاط الورقة اللبنانية في المفاوضات، البعيدة من الاضواء، ولو من باب تحسين او احداث تغيير في الاتفاق النووي الايراني.

واشارت قناة “المنار” في نشرتها المسائية أمس الخميس الى ما وصفته بـ”مساعٍ جديةٌ داخليةٌ وخارجية، تحاولُ استنقاذَ الحكومةِ العتيدةِ من أغلالِ داخليةِ وخارجية، وهي مساعٍ لم تَتضح نتائجُها بعد، لكنها بحدِّ ذاتِها تأكيدٌ على حرصِ الثنائيِّ الوطنيِّ (حزب الله – حركة أمل) على انجازِ التشكيلةِ الحكوميةِ لما فيهِ مصلحةُ البلدِ الغارقِ بكلِّ انواعِ الازماتِ واهلِه المدفوعينَ بقرارٍ اميركيٍ الى مستنقعِ الجوعِ والوجع”.

وبحسب المحطة، ان هناك “مسعى يقوم به حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خط رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومسعى آخر يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تحرك من بعبدا الى عين التينة فبيت الوسط، والهدف من تخفيف الاحتقان”.