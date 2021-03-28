عبدالله: السعودية لن تتخلى عن لبنان

أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله الى أن “زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى المختارة هي تأكيد على دور رئيس الحزب التقدكي الاشتراكي وليد جنبلاط الوطني وعلى مواقفه الوطنية بشكل عام في إطار العلاقة الطبيعية والتاريخية بين المختارة والسعودية والتي تأتي في السياق الطبيعي ايضا”.

ولفت عبدالله عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى “الكلام الملفت للبخاري قبل الزيارة والتأكيد على الزعامة والدور التاريخي للمختارة، وزيارته لضريح المعلم كمال جنبلاط وتأدية الصلاة في مسجد المختارة”، واصفا ذلك “بالخطوة المهمة التي تأتي في سياق تحرك السفير البخاري باتجاه كل المراجع السياسية بما يؤكد ان السعودية لن تتخلى عن لبنان، لكن لها طريقة تعاطيها التي تتمثل بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ودور لبنان في المنطقة”.