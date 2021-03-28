الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبدالله: السعودية لن تتخلى عن لبنان

28 - مارس - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

جريدة الأنباء الإلكترونية
A A A
طباعة المقال

أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله الى أن “زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى المختارة هي تأكيد على دور رئيس الحزب التقدكي الاشتراكي وليد جنبلاط الوطني وعلى مواقفه الوطنية بشكل عام في إطار العلاقة الطبيعية والتاريخية بين المختارة والسعودية والتي تأتي في السياق الطبيعي ايضا”.

ولفت عبدالله عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى “الكلام الملفت للبخاري قبل الزيارة والتأكيد على الزعامة والدور التاريخي للمختارة، وزيارته لضريح المعلم كمال جنبلاط وتأدية الصلاة في مسجد المختارة”، واصفا ذلك “بالخطوة المهمة التي تأتي في سياق تحرك السفير البخاري باتجاه كل المراجع السياسية بما يؤكد ان السعودية لن تتخلى عن لبنان، لكن لها طريقة تعاطيها التي تتمثل بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ودور لبنان في المنطقة”.

    المزيد من الصحافة

    ماكرون ومحمد بن سلمان
    الملف اللبناني على طاولة بن سلمان وماكرون
    رابطة موظفي الإدارة العامة
    هل يفكّ موظّفو الإدارة العامة إضرابهم؟
    مجلس النواب
    إليكم مشاريع القوانين التي أقرّت في الجلسة التشريعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟