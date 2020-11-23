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عبد الصمد: علينا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد قبل فوات الأوان

منذ 39 دقيقة
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

الأنباء الكويتية
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دعت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، جميع الأطراف، ولأي جهة انتموا، الى التخلي عن كل الأنانيات والمصالح الضيقة، والتعاون لتأليف حكومة توحي بالثقة في الداخل قبل الخارج.

وأشارت عبد الصمد في تصريح لـ”الأنباء” الى ان الشلل في البلد وتفاقم تداعيات الأزمة سيصبح قاتلا، وعلينا إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

وأكدت ان الشعب اللبناني والعالم كله، واضح في مطالبه المحقة بحكومة اختصاصيين مستقلين، تعمل بشفافية، ضمن برنامج مدروس، مستغربة استحالة ذلك في لبنان، بلد الثقافة والعلم والمعرفة والفكر.

ولفتت الى ان العقوبات الأميركية على الشخصيات اللبنانية، سيكون لها تأثيرات كبيرة على الوضع اللبناني الهش بالأساس.
وشددت على ضرورة مقاربة الموضوع بواقعية وحكمة لأن نسبة التدهور التي وصل إليها حال البلد لامست الخط الأحمر.

وردا على سؤال حول موضوع عرقلة تأليف الحكومة، قالت عبدالصمد: “الموضوع ليس قضية أحد يعرقل التأليف، إنما هناك ضبابية في المشهد السياسي وتعقيدات في نظامنا السياسي، كنا ولا زلنا نعاني منها عند كل استحقاق”.

وأكدت عبد الصمد انها “تخاف على لبنان، كمعظم اللبنانيين”، وقالت: “وهجرة اللبنانيين اللافتة هي أكبر دليل، لكن في الوقت نفسه علينا أن نبقى متفائلين، فلا خيار أمامنا سوى التفاؤل بغد مشرق، لأن بلدنا هو جذورنا وأرضنا وتاريخنا، وسنبقى متمسكين ومتجذرين فيه مهما عصفت الرياح. وسنعمل المستحيل لإنقاذه وسننجح بالتأكيد”.

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