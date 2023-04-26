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عبد اللهيان في بيروت... وخيار آخر غير فرنجية

منذ 44 دقيقة
لبنان

لبنان

نداء الوطن
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يصل اليوم وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية تستمرّ يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، إضافة الى لقاءات غير رسمية مع الجهات الحزبية المقرّبة من طهران.

وتأتي هذه الزيارة لرئيس الديبلوماسية الايرانية بعد إبرام إتفاق بكين بين طهران والرياض في آذار الماضي، وسط توقعات مصادر سياسية أن يكون هدف زيارة الوزير الإيراني التمهيد لخروج “حزب الله” من دائرة الإصرار على ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية خياراً وحيداً لرئاسة الجمهورية، والبحث عن خيار جديد وعدم المضي قدماً في ضرب العلاقة مع المسيحيين.

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