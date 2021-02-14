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عراجي: للتشدد في تطبيق الإجراءات رغم البدء بعملية التقليح

منذ 12 دقيقة
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

الأنباء
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أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “لا خوف من تأخر الدفعات الأخرى من اللقاح، لأن الشركة أعطتنا وعداً قاطعاً بوصول الدفعات أسبوعياً. ويُنتظر وصول ٢٥٠ ألف لقاح في ستة أسابيع من “فايزر”. وابتداءً من أول آذار سيصل لقاح “الأسترازينيكا”” بمعدل ٦٠٠ ألف لقاح على دفعات، كما هناك محاولات للحصول على اللقاح الروسي سبوتنيك”، معتبراً أنّه المهم في المرحلة الاولى أن نصل إلى تلقيح 300 ألف شخص.

وحول تردد الناس بتسجيل أسمائهم في منصة اللقاحات، توقّع عراجي، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن يتضاعف تسجيل الأسماء بشكلٍ ملحوظ بمجرد مرور أسبوع على بدء التلقيح، وعدم ظهور عوارض صحية على الملقّحين. فما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخاف الناس، لكن بمجرد عدم ظهور عوارض سيتبدّد الخوف وتسلك عملية التلقيح طريقها الطبيعي، مشيراً إلى أنّ أكثر من ١٤٠ مليون نسمة تناولوا اللقاح على مستوى العالم.

عراجي، وعلى الرغم من بدء عملية التلقيح، دعا إلى التشدّد في الإجراءات الوقائية، وعدم الاستهتار حفاظاً على سلامة الجميع، لأن المطلوب تلقيح 80 في المئة من المقيمين ليصل الناس إلى بر الأمان.

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