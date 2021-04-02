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عراجي: لمنع تحويل المستشفيات الخاصة الى "حارة كل مين ايدو إلو"

2 - أبريل - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

الأنباء الكويتية
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اطلق رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “الأنباء” الإلكترونية صرخة مدوية كشف فيها “حجم معاناة المرضى اللبنانيين مع المستشفيات الخاصة، وبالأخص العسكريين منهم جراء ما يتكبدون من مبالغ مالية كبيرة كفروقات الاستشفاء وما يستتبع ذلك من تدفيعهم ثمن المستلزمات الطبية وأجور غرف العناية وغيرها”.

وسأل عراجي: “إذا كان مرضى المؤسسات العسكرية سيستنزفون بهذه الطريقة فكيف سيكون حال المضمونين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وغيره؟”، وأشار الى “اجتماعات ثلاثة عقدت من دون التوصل الى نتيجة في ما يخص رفع التعرفة”، وناشد المسؤولين التدخل لمنع تحويل المستشفيات الخاصة الى “حارة كل مين ايدو إلو” والإمعان بابتزاز المرضى.

وبالنسبة لكورونا، ناشد عراجي المواطنين توخي الحذر في عيد الفصح من خلال عدم المخالطة، والقوى الأمنية لتطبيق خطة التعبئة وتسطير محاضر الضبط بحق المخالفين، كاشفا ان عدد الملقحين لغاية اليوم بلغ 156 ألفا، وأن الذين أخذوا الجرعتين بلغ عددهم 58 ألفا.

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