الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي: ما نشهده من فوضى وعدم وضع الكمامة لا يبشر بالخير

12 - فبراير - 2021
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

الأنباء
A A A
طباعة المقال

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة، إلى أنّ أرقام فحوصات كورونا الإيجابية لا تزال مرتفعة، متخوّفاً من عدم الإلتزام بالوقاية المطلوبة بعد الرفع التدريجي لخطة الطوارئ، “لأن ما نشهده من فوضى وعدم وضع الكمامة لا يبشر بالخير اطلاقاً، وإذا استمر الوضع كذلك سنكون أمام فوضى جديدة كتلك التي حصلت في كانون أول الماضي”.

وعن أرقام المسجّلين لطلب اللقاح، أشار عراجي إلى أن “العدد لغاية تاريخه بلغ نصف مليون شخص بما يوازي 10 في المئة من عدد المقيمين”، معتبراً أنه “مع وصول الدفعة الأولى من اللقاح يوم السبت والبدء بالتلقيح والتأكد من عدم حصول عوارض جانبيّة، فإنّ الإقبال على تسجيل الأسماء سيتضاعف”، مؤكداً “ألا شيء غير اللقاح سيوصلنا إلى برّ الأمان”.

    المزيد من الصحافة

    نبيه بري
    برّي غاب عن لقاء بعبدا.. وهذا ما سيتبلغه هوكشتاين
    الدواء
    أزمة الدواء تستفحل.. الدواء مفقود وان وجد فسعره يتخطى الـ 12 الف دولار!
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    ميقاتي وبري يرفضان إقالة حاكم مصرف لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!