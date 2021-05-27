عراجي يتحدث بالأرقام عن أزمة الدواء

اعتبر رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي أنّ “بعض الحجج تحمّل المسؤولية إلى تخزين الناس للدواء بينما المشكلة الأكبر هي في التهريب إلى دول المنطقة لأننا أرخص دواء”.

وشدّد، في حديث لـ”نداء الوطن” على أن “اللجنة مهمّتها التدقيق في عمليات الإستيراد قياساً لما قدّمه مصرف لبنان ومقارنة مع أذونات الإستيراد من وزارة الصحة، لأنّ مصرف لبنان يريد الآن موافقة مسبقة لتخوّفه من أن تكون بعض الشركات تُخرج الفريش دولار إلى الخارج”.

وأوضح أن “الإجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ يوم الجمعة الماضي بيّنت وجود فارق بحوالى 100 مليون دولار بين عامي 2020 و2021 عن نفس الفترة من أول السنة وحتى 20 أيار والبعض يرجّح أن يكون هذا الفارق بسبب إحتياجات “كورونا” إضافة إلى التخزين والتهريب”.