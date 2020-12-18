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عراجي يحذر من الفوضى في حال بقي الوضع على ما هو عليه

منذ ساعة واحدة
عاصم عراجي

عاصم عراجي

الأنباء
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رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أن “زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم تكن لتؤثر بشكل ملحوظ على عملية التشكيل، فالعملية ستتأخر أساسا، وأجواء زيارة الرئيس الفرنسي التي كانت معلنة قبل إصابته بكورونا أوحت بشعوره بالإستياء وعدم الرضى”.

واعتبر عراجي في إتصال مع “الأنباء الإلكترونية” أن “رئيس الجمهورية لا يبدو أنه في وارد الرد على تشكيلة الحريري، خصوصا وأنه مضى على ذلك اللقاء أكثر من أسبوع، إلّا أننا نطالبه بإعطاء التشكيلة، والتي تضم إختصاصيين، فرصة، علها تفتح أبواب المجتمع الدولي على لبنان”.

كما تمنّى على المعنيين “الإسراع في عملية التشكيل، إذ إن أحوال الناس مؤلمة، والأزمة الإقتصادية التي يعانوها تشتد”، مبديا تخوفه من “إحتمال الذهاب نحو الفوضى في حال إستمر الوضع على ما هو عليه”.

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