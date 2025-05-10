عشية التجديد لليونيفيل.. تحرك أممي محليا ودوليا لتوحيد الرؤى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أمس، رئيس بعثة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق، وجرى البحث في تطورات الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة. وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات اليونيفيل في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما تطرق لاثارو الى التعاون والتنسيق القائمَين بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة المميزة بين الجانبين. وقدّ وجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان.

من جهته، أكد الوزير رجّي تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب، مشددا على أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل.

منذ ايام قليلة، زارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، المملكة العربية السعودية وذلك في إطار مشاوراتها المستمرّة مع الجهّات الإقليمية والدولية، وذلك بعد ان كانت زارت روسيا وايضا إسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة في بيروت “تركّز هذه المشاورات، إلى جانب قضايا أخرى، على بحث الفرص المتاحة أمام المجتمع الدولي لدعم لبنان في مساعيه لتعزيز دور الدولة وترسيخه، إضافةً إلى دفع الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)”.

العنوان الابرز لحركة ممثلي الامم المتحدة سياسيا وعسكريا في لبنان، هو التجديد لليونيفيل. فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، عشية هذا الاستحقاق المحدد في آب المقبل، تسعى الأمم المتحدة الى تحضير الارضية المناسبة للتمديد، وتحاول لعب دور توفيقي ودور المنسق بين المعنيين باليونيفيل اي لبنان (الدولة وحزب الله) وتل ابيب اولا، واعضاء مجلس الامن ثانيا. فكل من هذه الجهات ينظر اليوم الى القوات الدولية من منظاره الخاص:

لبنان الرسمي يريدها كما هي بدورها وصلاحياتها. إسرائيل والحزب يريدان التخلص منها، الاول كان يستهدف ابان الحرب مراكزها، والثاني يستهدفها اليوم لكن بأيادي “الاهالي”. واشنطن تتطلع الى تعزيز صلاحياتها وإلا تقليص تمويلها. فرنسا وروسيا تفضلان ترك القديم على قدمه.

من هنا، تقول المصادر، يجول لاثارو وبلاسخارت، لتقريب المسافات والخروج بالصيغة الانسب للتمديد في آب المقبل. وعلى الارجح، بعد الاخذ والرد، سيتم التجديد لليونيفيل وإبقائها بشكلها الحالي، صورةً وصلاحيات، تختم المصادر.