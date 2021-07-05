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عصابات في بعض الدول تزوّر فحوص الـpcr لبعض الوافدين الى لبنان

5 - يوليو - 2021
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كشفت مصادر وزارة الصحة الى “الجمهورية” انه تبيّن ان “هناك عصابات في بعض الدول تتولى تزوير فحوص الـpcr لبعض الوافدين الى لبنان حتى تكون نتائجهم سلبية، ولكن عندما يجرون الفحص في المطار تظهر نتيجته إيجابية”، محذرة من مخاطر هذا التلاعب وانعكاساته السلبية على الداخل اللبناني.

وشددت المصادر على “ضرورة ان يتقيد المقيمون بتطبيق قواعد السلامة والوقاية بعيداً من اي استرخاء او استهتار”، مشيرة الى انّ “الاستمرار في فتح البلد لأسباب اقتصادية يجب أن يترافق مع التحسس بأعلى درجات المسؤولية على صعيد الانضباط السلوكي والإقبال الكثيف على التلقيح بلا مفاضلة بين لقاح وآخر”. ودعت المواطنين الى “ان يكون كل منهم خفيراً ومسؤولاً عن تحصين نفسه ومحيطه”.

وأفادت المصادر بانه من أصل 52 عيّنة إيجابية من الفحوصات الميدانية، تم تأكيد 22 عيّنة دلتا خلال الفترة الممتدة بين 25 و 30 حزيران، الأمر الذي يعني انّ 42% من العيّنات الإيجابية هي دلتا.

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