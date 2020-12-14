نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر ديبلوماسية من باريس، أنّ برنامج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بات ضيّقاً جداً، ومحصوراً بلقاء القوة الفرنسية العاملة في اطار “اليونيفيل”. فباريس تنتظر أن يتمكن القادة اللبنانيون من صياغة تفاهمات تعجّل بولادة الحكومة خلال الفترة الفاصلة عن زيارة ماكرون الى بيروت، والّا فما على هؤلاء القادة إلاّ أن يتوقعوا “كلاماً كبيراً جداً” من ماكرون، وقد يصل الى حدود الحديث عن عقوبات فرنسية وأوروبية على معطّلي المبادرة الفرنسية وحكومة المهمّة، التي يؤكّد عليها ماكرون، لتطبيق خريطة الطريق الإنقاذية التي رسمتها هذه المبادرة”.