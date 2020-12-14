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عقوبات ‏فرنسية وأوروبية على معطّلي المبادرة الفرنسية؟!

منذ 5 دقائق
عون وماكرون

عون وماكرون

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نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر ديبلوماسية من باريس، أنّ برنامج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ‏ماكرون بات ضيّقاً جداً، ومحصوراً بلقاء القوة الفرنسية العاملة في ‏اطار “اليونيفيل”. فباريس تنتظر أن يتمكن القادة اللبنانيون من ‏صياغة تفاهمات تعجّل بولادة الحكومة خلال الفترة الفاصلة عن زيارة ‏ماكرون الى بيروت، والّا فما على هؤلاء القادة إلاّ أن يتوقعوا “كلاماً ‏كبيراً جداً” من ماكرون، وقد يصل الى حدود الحديث عن عقوبات ‏فرنسية وأوروبية على معطّلي المبادرة الفرنسية وحكومة المهمّة، ‏التي يؤكّد عليها ماكرون، لتطبيق خريطة الطريق الإنقاذية التي ‏رسمتها هذه المبادرة”.‏

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