الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
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عناوين الصحف الصادرة اليوم

منذ 5 ساعات
اسرار الصحف

اسرار الصحف

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البناء:

ـ بوتين: نجحنا عسكرياً واقتصادياً وسنستمر… وغازبروم تقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا

ـ العالم وفلسطين ولبنان: استعدادات لإحياء يوم القدس غداً… ومواقف لنصرالله

ـ نصاب أم لا نصاب… ثقة أم لا ثقة… الانتخابات في موعدها في لبنان والمغترب

النهار:

ـ لبنان تحت”سباقات” العبور الى 15 أيار

اللواء:

ـ «الكباش الانتخابي»: الثقة لـبوحبيب بثوب مسيحي!

ـ استياء دولي من عجز المسؤولين.. ولبنان يطلب مساعدة خارجية لانتشال «زورق الموت»

الجمهورية:

ـ عقبات الانتخابات: لا علاجات.. باريس: حضور فاعل.. السفراء: قلق وتحذير

الديار:

ـ الرهانات الاميركية الخليجية الانتخابية انحصرت «بتشليح» حزب الله مقعداً شيعياً واحداً

ـ توزيع المساعدات السعودية الفرنسية خارج الدولة…من يحمي صاحب «قارب الموت»؟

ـ بري بدد هواجس جنبلاط الانتخابية «والرشى» المالية تغزو كل الدوائر؟

الأنباء:

– “مخالفات الخارجية” أمام مطرقة ثقة المجلس.. وميقاتي في السعودية “بلا سياسة”

الشرق الاوسط:

– ارتياح واسع في لبنان لإطلاق صندوق الدعم السعودي ـ الفرنسي

– عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف.

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