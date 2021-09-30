عون ألقى كرة مفاوضات الترسيم في ملعب ميقاتي

أكدت مصادر مطلعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ألقى كرة تعديل المرسوم الخاص بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحريّة، برعاية اميركية ووساطة أممية في ملعب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتكون من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وبينما حضر ملف ترسيم الحدود البحريّة، في زيارة ميقاتي، الأخير يوم الثلاثاء الماضي إلى عين التينة، وفي لقاء جمع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كشفت المصادر لـ”السياسة” ان الأخير يعتبر ان إبرام إسرائيل عقد تنقيب في البحر مع شركة اميركية (هاليبورتن) في منطقة متنازع عليها مع لبنان، ينسف الاتفاق – الإطار والمفاوضات ككل، مستغربا تلكؤ تحالف “توتال، نوفاك تك وايني”، عن التنقيب في البلوك 9 قبل عدة أشهر وفق ما كان مقررا، راسما علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر.ولفتت المصادر إلى أن واشنطن عازمة على استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وهي ستتحرك في قابل الأيام على خط بيروت – تل ابيب، لاحيائها، الا انها تريد من لبنان موقفاً واحداً موحداً وخرائط واحدة واضحة أيضا تكون نهائية وغير خاضعة للتعديل في المستقبل، وسيتعين على حكومة ميقاتي إنجاز هذه المهمة سريعاً.