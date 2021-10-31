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عيتاني: لبنان يصدر من إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل ما نسبته 73%

31 - أكتوبر - 2021
الزراعة في لبنان

الزراعة في لبنان

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أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام “مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)” نبيل عيتاني لصحيفة “الشرق الأوسط” إن لبنان “يصدر من إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل، ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً”، مشيراً إلى أن “نصفها يذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مستهلكة بالنسبة للبنان بمعدل 175 ألف طن إلى أسواق المملكة”.

ويوضح عيتاني أن “الإنتاج الزراعي يشغل أكبر عدد من العمالة في لبنان ويشكل نحو 6 في المائة من حجم الناتج المحلي”، لافتاً إلى أن عائدات هذا القطاع الآتية من الخليج إلى لبنان تناهز الـ200 مليون دولار. وإضافة إلى الصادرات الزراعية، يشير عيتاني إلى أن لبنان سيخسر صادراته الصناعية، وأيضاً الخدماتية التي تشكل الصادرات الأهم بالنسبة له، في حال استمرار الأزمة مع دول الخليج.

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