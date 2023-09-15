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عين الحلوة أمام اختبارٍ جديد

منذ 52 دقيقة
من اشتباكات عين الحلوة

من اشتباكات عين الحلوة

الأنباء
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تم التوصل أمس إلى اتفاق برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وهو الأمر الذي لا بد من التريث لبعض الوقت للتأكد من تطبيقه، خصوصاً وأن الخروقات لاتفاقات سابقة حصلت وكانت تعود الاشتباكات بعدها.

وفيما جال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد على القيادات السياسية، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه الرئيس وليد جنبلاط بعد لقائه الأحمد حيث دعا إلى اقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن وتعيين شخص موثوق مكانه، لتأمين عودة الحوار الحقيقي اللبناني الفلسطيني وبالتالي معالجة الخلافات والإشكالات، لكي لا يتكرر تشريد الشعب الفلسطيني في المخيمات من جديد.

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