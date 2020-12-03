فهمي: أنا محقّ و”ما بقا فينا نحمل”

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لصحيفة “نداء الوطن” انه حضر الى قصر العدل كي يستمع اليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بصفته مواطناً لبنانياً.

وقال: “آخر همّ على قلبي ان تكون لديّ حصانة لانني ادرك انني على حقّ في ما قلته، والرأي العام كلّه أيّدني، وكذلك نصف القضاة ونصف المحامين”.

اضاف فهمي: “ما بقا فينا نحمل”، “حسناً، يمكن ان النسبة (اي 95 بالمئة من القضاة من الفاسدين) مبالغ فيها لكننا متفقون على المبدأ”.

ورفض فهمي ان يُعد كلامه تراجعاً، قائلا: “فلا تراجع ابداً، وهناك فساد في المنظومة القضائية، جميع الموظفين يخضعون للقانون وللمحاسبة، فلماذا المحاسبة في القضاء غائبة؟ لماذا لا يداوم القضاة عند الثامنة صباحاً؟ ولماذا لا يحضرون الى مكاتبهم الا مرتين في الاسبوع؟ هذا اذا حضروا! هذا نوع من انواع الفساد، انا لم أتراجع، أكرر انه يمكن ان النسبة مبالغ فيها لكن هل نختلف حول النسب؟ لو ان هناك 5 في المئة من القضاة فاسدون فهناك مشكلة”.

وعن الذي دفعه الى اطلاق “نيرانه القضائية” في هذا التوقيت، قال فهمي: “لأنني اعاني، أرسلت عشرات الملفات الى القضاء لكن لم يجبني أحد، يكفي ملف اكتظاظ السجون، فلو كان القضاة يقومون بعملهم لخفّت نسبة الاكتظاظ 30 في المئة، انا لم اهجم لأهجم، انهينا عملنا على الجبهات منذ زمن، يمكن انها صدمة ايجابية لصحوة ضمير”.